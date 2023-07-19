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В Крыму перекрыли трассу "Таврида" из-за пожара

В Крыму перекрыли трассу &quot;Таврида&quot; из-за пожара
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Новое ЧП произошло в Крыму: горит полигон, из-за этого основная трасса  "Таврида" на одном из участков закрыта для проезда.

В Крыму на полигоне возник пожар, из-за этого закрыт проезд автомобилей по трассе "Таврида".

"В связи с возникновением пожара на полигоне в Кировском районе перекрыта трасса "Таврида". Схема движения автомобильного транспорта будет опубликована в ближайшее время"

– глава региона Сергей Аксенов

Проезда нет утром в среду на участке 118-130 км, поток машин перенаправляют в объезд, по старой керченской дороге.

Это не первое ЧП с транспортом в регионе за последний дни. Ранее из-за теракта был перекрыт Крымский мост, до того туристы, желающие отдохнуть в регионе сутками стояли в пробках в ожидании проезда.

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