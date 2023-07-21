В донском Аксае пылает склад с макулатурой

Опубликовано: 18:39, 21 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Нынешним вечером в городе Аксай в Ростовской области вспыхнул склад, в котором хранилась макулатура – за короткое время огонь распространился на площали в 2,5 тысячи квадратных метров и продолжает усиливаться.

Ростовские огнеборцы тушат возгорание склада с макулатурой, вспыхнувшего сегодня вечером в донском Аксае, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В 17:15 мск поступила информация о пожаре в складском помещении. Происходит горение макулатуры на площади 2 тыс кв м"

- МЧС региона

В течение получаса площадь возгорания выросла до 2,5 тыс кв, пожару уже присвоен третий ранг сложности, сейчас его тушат 65 огнеборцев и 22 единицы техники. Сведений о жертвах и пострадавших не поступало.

Возможно, в тушении помогут ожидающиеся в регионе сильные дожди с грозой и градом - в Ростовской области уже объявлено штормовое предупреждение.