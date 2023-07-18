Российские самолеты помогут Турции потушить лесные пожары

Опубликовано: 22:59, 18 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт МЧС России

В тушении охвативших Турцию лесных пожаров будут участвовать два самолета МЧС РФ. Речь идет о воздушных суднах Бе-200ЧС, они вылетели в республику во вторник.

МЧС России направило в Турцию самолеты Бе-200ЧС. Соответствующую информацию распространила во вторник пресс-служба ведомства.

Воздушные судна помогут республике с тушением лесных пожаров, охвативших страну на прошлой неделе.

"По указанию президента РФ и в соответствии с запросом турецкой стороны два самолета-амфибии российского чрезвычайного ведомства вылетели с аэропорта Платов г. Ростов-на-Дону в города Мугла и Измир для тушения крупных лесных пожаров"