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Российские самолеты помогут Турции потушить лесные пожары

Самолет-амфибия Бе-200ЧС
© Фото: официальный сайт МЧС России
В тушении охвативших Турцию лесных пожаров будут участвовать два самолета МЧС РФ. Речь идет о воздушных суднах Бе-200ЧС, они вылетели в республику во вторник.

МЧС России направило в Турцию самолеты Бе-200ЧС. Соответствующую информацию распространила во вторник пресс-служба ведомства.

 

Воздушные судна помогут республике с тушением лесных пожаров, охвативших страну на прошлой неделе.

"По указанию президента РФ и в соответствии с запросом турецкой стороны два самолета-амфибии российского чрезвычайного ведомства вылетели с аэропорта Платов г. Ростов-на-Дону в города Мугла и Измир для тушения крупных лесных пожаров"

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