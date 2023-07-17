Турция продолжает бороться с лесными пожарами

Опубликовано: 10:24, 17 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ликвидацию лесных пожаров возобновили в Турции. Авиация в полном составе приступила к тушению огня в провинции Хатай. В провинции Мерсин ситуация взята под контроль.

Турецкая авиация ранним утром приступила к тушению лесного пожара в юго-восточной провинции Хатай. Местное руководство сообщает, что в результате возгорания, площадь которого превысила 200 га, жертв и пострадавших не обнаружено.

Власти заверили, что в уезде с эпицентра пожара – уезда Белен удалось вывезти местных жителей. Уничтожением огня занимается глава Минсельхоза страны Ибрагим Юмаклы. Он заявил, что в тушении участвуют более 60 наземных средств, 9 самолетов и 21 вертолет. Министр отметил, что все горячие очаги удастся локализовать через несколько часов.

По словам руководителя турецкого Минюста Йылмаза Тунча, причиной пожара мог послужить человеческий фактор. Полицейские уже поймали двух человек, причастных к возгоранию.

Помимо Хатая, очаги появились и в провинции Мерсин. В свою очередь региональная администрация сообщила о полном контроле над ситуацией, добавив о совершении профилактической операции.

Пожары в Турции

Жаркая погода установилась на территории Турции, в связи с этим страна столкнулась с высоким риском возникновения природных пожаров. Как подчеркивают власти, в воскресенье удалось ликвидировать 16 пожаров из 19.