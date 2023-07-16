В Турции масштабно пылают леса

На этой неделе в Турции во множестве провинций загорелись леса. Одна из самых тяжелых ситуаций сейчас в провинции Хатай, где охвачены огнем леса в районе Белен.
Глава Минсельхоза Турции Ибрагим Юмакли рассказал, что на тушение леса в Белене брошены массовые силы спасателей: сверху пожар атакуют 9 самолетов и 21 противопожарный вертолет, а на земле работают почти 400 пожарников.
Министр подчеркнул, что спасатели круглосуточно тушат лесные пожары, работа не прекращается даже с наступлением ночи.
Пожар в Хатае достиг таких масштабов, что руководству региона пришлось эвакуировать местное население. Хатайский губернатор Мустафа Масатли отметил, что в районе пожаров сейчас остаются только пожарники, добавив, что власти обратились за подмогой к соседним турецким провинциям.
Также горят леса в Чанаккале. В провинции дует сильный ветер, и пожар продолжает пока что неконтролируемо расширяться. От пожаров пострадали провинции Османие и Кахраманмараш, однако в них природная стихия уже локализована пожарными.
Огонь пожирает лесной массив и в провинции Мугла, причем в непосредственной близости от аэропорта Миляс-Бодрум.