В Турции масштабно пылают леса

Опубликовано: 17:59, 16 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Турции вновь горят леса, причем сразу во множестве провинций. В ряде случаев огонь удалось взять под контроль, в других пожары только разгораются, несмотря на усилия пожарных служб и задействование авиатехники.

На этой неделе в Турции во множестве провинций загорелись леса. Одна из самых тяжелых ситуаций сейчас в провинции Хатай, где охвачены огнем леса в районе Белен.

Глава Минсельхоза Турции Ибрагим Юмакли рассказал, что на тушение леса в Белене брошены массовые силы спасателей: сверху пожар атакуют 9 самолетов и 21 противопожарный вертолет, а на земле работают почти 400 пожарников.

Министр подчеркнул, что спасатели круглосуточно тушат лесные пожары, работа не прекращается даже с наступлением ночи.

Пожар в Хатае достиг таких масштабов, что руководству региона пришлось эвакуировать местное население. Хатайский губернатор Мустафа Масатли отметил, что в районе пожаров сейчас остаются только пожарники, добавив, что власти обратились за подмогой к соседним турецким провинциям.

Также горят леса в Чанаккале. В провинции дует сильный ветер, и пожар продолжает пока что неконтролируемо расширяться. От пожаров пострадали провинции Османие и Кахраманмараш, однако в них природная стихия уже локализована пожарными.

Огонь пожирает лесной массив и в провинции Мугла, причем в непосредственной близости от аэропорта Миляс-Бодрум.