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Лесной пожар вспыхнул рядом с аэропортом турецкого Бодрума

Лесной пожар вспыхнул рядом с аэропортом турецкого Бодрума
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
На турецкий курортный Бодрум обрушилась уже ставшая привычной напасть: сегодня вечером у аэропорта Миляс-Бодрум в турецкой провинции Мугла вспыхнул сильный лесной пожар, к его тушению уже подключили авиацию.

Турецкие спасатели тушат мощный лесной пожар, вспыхнувший нынешним вечером рядом с аэропортом турецкого курортного города Бодрум, сообщил Генеральный департамент лесного хозяйства Турции.

Причина пожара пока не установлена – вполне возможно, что его спровоцировала аномальная жара, установившаяся в регионе, температура воздуха доходит до 43 градусов в тени, передает РИА Новости.

На этот час известно, что пылает лес между двумя деревнями рядом с аэропортом Миляс-Бодрум, тушат огонь не только подразделения местных огнеборцев, но и пожарная авиация - семь вертолетов и три самолета.

К сожалению, лесные пожары в провинции Мугда на юге Турции, где расположен Бодрум, явление нередкое – в течение жаркого летнего сезона они вспыхивают регулярно.

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