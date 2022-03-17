Внешний долг России вырос на 11%

За первые шесть месяцев года Центробанк зафиксировал рост внешнего долга России на 11,1%. Общий объем обязательств достиг $323 млрд.
"По оценке Банка России, внешний долг РФ на 1 июля 2025 года составил 323,0 млрд долларов, увеличившись с начала 2025 года на 32,2 млрд долларов, или на 11,1%. Динамика показателя определялась в основном положительной переоценкой обязательств в результате укрепления рубля, а также привлечением долгового финансирования"
– ЦБ
Отметим, что в начале июля прошлого года объем обязательств в иностранной валюте составлял около $316 млрд.
Госдолг США в августе достиг рекордной отметки в $37 трлн. Американские экономисты ожидали достижения таких показателей к 2030 году, однако рекордная отметка была побита на пять лет раньше.