Внешний долг России вырос на 11%

Внешний долг РФ составил $323 млрд, набрав за полгода 11%.

За первые шесть месяцев года Центробанк зафиксировал рост внешнего долга России на 11,1%. Общий объем обязательств достиг $323 млрд. 

"По оценке Банка России, внешний долг РФ на 1 июля 2025 года составил 323,0 млрд долларов, увеличившись с начала 2025 года на 32,2 млрд долларов, или на 11,1%. Динамика показателя определялась в основном положительной переоценкой обязательств в результате укрепления рубля, а также привлечением долгового финансирования"

– ЦБ 

Отметим, что в начале июля прошлого года объем обязательств в иностранной валюте составлял около $316 млрд. 

Госдолг США в августе достиг рекордной отметки в $37 трлн. Американские экономисты ожидали достижения таких показателей к 2030  году, однако рекордная отметка была побита на пять лет раньше. 

