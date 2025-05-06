Госдолг США взял новую историческую высоту

Государственный долг США продолжает рекордно увеличиваться, на 11 августа 2025 года он составил $37 трлн, следует из данных министерства финансов США.

На 11 августа сумма непогашенного госдолга Штатов составила $37 004 817 625 842,56. Планку в $35 трлн долг США взял в июле прошлого года, а $36 трлн достиг уже к ноябрю прошлого года. Таким образом американский госдолг прирастает на $1 трлн менее чем за год.

Согласно прогнозу Конгресса США, государственный долг страны достигнет $38 трлн через полгода - к февралю 2026 года.