Вестник Кавказа

Дефолта в США никогда не будет – Минфин

Дефолта в США никогда не будет – Минфин
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Минфина США заверил, что дефолт не угрожает Штатам. В планах очередное повышение потолка госдолга, так чтобы объявлять дефолт не пришлось.

В США не будет дефолта, планируется вновь поднять потолок государственного долга, рассказал глава министерства финансов страны Скотт Бессент на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса.

"И конечно, правительство Соединенных Штатов никогда не объявит дефолт. Мы поднимем потолок долга, и Минфин не будет использовать никаких уловок. Мы добьемся того, чтобы потолок долга был поднят"

– министр

На конец апреля 2025 года госдолг США находился на максимальном в истории уровне $36,79 трлн, сейчас долг страны продолжает увеличиваться.

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