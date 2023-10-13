Власти Ставрополья подготовили социальный бюджет на 2024 год

Власти Ставрополья закончили формирование бюджета края на следующий 2024-й год – он вышел сбалансированным и социально направленным.
Власти Ставропольского края завершили формирование бюджета края на следующий 2024 год, он получился сбалансированным и понятным, сообщил сегодня на заседании координационного совета по обеспечению экономической устойчивости края губернатор региона Владимир Владимиров.
В бюджете в полном объеме учтено выполнение всех социальных аспектов и обязательств, в том числе всего, что связано с повышением зарплат и выплат социальных пособий для населения, документ носит ярко выраженную социальную направленность, отметил Владимиров, передает "АиФ-Ставрополье".
В ближайшее время проект нового финансового документа на своем заседании рассмотрит краевое правительство, затем он будет представлен на рассмотрение краевой думы.