РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Власти Ставрополья подготовили социальный бюджет на 2024 год

Власти Ставрополья подготовили социальный бюджет на 2024 год
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Власти Ставрополья закончили формирование бюджета края на следующий 2024-й год – он вышел сбалансированным и социально направленным.

Власти Ставропольского края завершили формирование бюджета края на следующий 2024 год, он получился сбалансированным и понятным, сообщил сегодня на заседании координационного совета по обеспечению экономической устойчивости края губернатор региона Владимир Владимиров.

В бюджете в полном объеме учтено выполнение всех социальных аспектов и обязательств, в том числе всего, что связано с повышением зарплат и выплат социальных пособий для населения, документ носит ярко выраженную социальную направленность, отметил Владимиров, передает "АиФ-Ставрополье".

В ближайшее время проект нового финансового документа на своем заседании рассмотрит краевое правительство, затем он будет представлен на рассмотрение краевой думы.

Ставрополье потратит 1 млрд рублей на автобусы

Ставрополье потратит 1 млрд рублей на автобусы

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
975 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version