Власти Армении решили расформировать ереванскую СЭЗ

Правительство Армении на своем сегодняшнем заседании приняло решение 14 августа расформировать свободную экономическую зону (СЭЗ) "Альянс", созданную на базе Ереванского НИИ математических машин.
Как пояснили в правительстве, причиной стало то, что межведомственная комиссия не оценила программу развития СЭЗ до 2035 года, представленную ее управляющей компанией "Альянс ФЭЗ": она набрала лишь 60,83 при проходном пороге в 60, а трое членов комиссии поставили оценки ниже установленного уровня, передает Sputnik Армения.
Ранее планировалось, что СЭЗ "Альянс", созданная как индустриальный парк, благодаря налоговым послаблениям и льготам обеспечит работу экспортно-ориентированных производств, однако за 12 лет своей работы – именно на такой срок ей была выдана лицензия – не справилась с поставленной задачей.