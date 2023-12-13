В Армении анонсировали масштабные изменения в промышленности

Министр экономики Армении пообещал существенные изменения в промышленности республики. По его словам, они произойдут уже в следующем году.

В 2024 году в Армении произойдут существенные изменения в сфере промышленности. Об этом заявил накануне глава Минэкономики республики.

Ваан Керобян рассказал, что в рамках осуществляемой министерством программы лизинга промышленных товаров и оборудования в течение 2-3 лет было закуплено оборудование общей стоимостью 250 млрд драмов.

Министр акцентировал внимание на том, что это обязательно даст свой эффект, однако он проявится не сразу.



Он также прокомментировал ситуацию с запуском заводов по производству телевизоров и холодильников. По словам главы ведомства, это дело частных компаний, в которые государство не может вмешиваться.

"Частные компании открываются, закрываются, перепрофилируются, и это нормально. Мы не можем вмешиваться в дела этих компаний"

– министр экономики