Российские каналы не будут отключать в Армении

Ереван решил не отключать вещание российских телеканалов в Армении. Решение было принято после того, как в РФ признали допущенные нарушения.

Армянские власти передумали отключать российские телеканалы, детали рассказал министр высокотехнологичной промышленности РА Роберт Хачатрян.

По его словам, решение было принято по итогам двусторонних консультаций, состоявшихся по инициативе Еревана.

Армянская сторона заявила о нарушении в Соглашении о сотрудничестве России и Армении в сфере массовых коммуникаций.

"Нам не нужно было представлять факты. Мы завили, что были нарушения. Когда российская сторона приняла этот факт, мы сочли это достаточным и предпочли не вдаваться в детали"

– министр

Хачатрян добавил, что таким образом вопрос был исчерпан, и тема возможного прекращения вещания российских каналов в Армении – закрыта.

Глава ведомства добавил, что РФ признала факт нарушений и пообещала работать над соблюдением соглашения.