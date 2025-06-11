Вестник Кавказа

В Тегеране продолжают греметь единичные взрывы

В Тегеране продолжают греметь единичные взрывы
© Фото: IRNA
Сегодня вечером на окраинах Тегерана прогремело несколько единичных взрывов, сообщили местные СМИ. Их фиксировали на западе, северо-западе и юго-востоке иранской столицы.

Взрыв прогремел к северо-западу от Тегерана, сообщило в своем Telegram-канале иранское информационное агентство Nour News.

"Несколькими минутами ранее произошел взрыв, в районе Гармдаре виден дым"

- Nour News

Взрыв был слышен и в западной части Тегерана в районе Читгар, передает РИА Новости.

Иранские СМИ пишут как минимум о двух взрывах в западных окрестностях иранской столицы.

Также иранское государственное агентство агентство Mehr сообщило о взрыве в районе Пакдашт – это юго-восток Тегерана, однако оно сослалось на работу местных сил противовоздушной обороны.

Еще один достаточно мощный взрыв, по его данным, был слышен в городском районе Хаваршахр, недалеко от Пакдашта.

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