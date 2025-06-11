Израиль совершил новую атаку на Иран

Израиль нанес новые удары по иранским ядерным объектам. Сообщается об атаках на объекты в Натанзе и Ширазе.

Израиль снова атаковал иранские ядерные и военные объекты, сообщается об уничтожении авиабазы ВВС и ударах по объектам в Натанзе и Ширазе.

Как передают израильские СМИ, за последние минуты армия Израиля уничтожила базу иранских ВВС в Тебризе и завод КСИР по производству ракет, который находится в Ширазе.

Помимо этого, израильские воздушные силы снова атаковали иранский завод по обогащению урана в Натанзе, который ранее после ударов получил ущерб, однако утечек радиации не было.

В министерстве обороны Израиля заявили, что большая часть высшего руководства военно-воздушных сил Исламской Республики ликвидирована во время совещания в подземном штабе.

Помимо этого, в армии обороны Израиля подчеркнули, что продолжают перехватывать иранские беспилотники. Глава МИД Израиля Гидеон Саар заверил, что Тель-Авив продолжит операцию против Ирана.