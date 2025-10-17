Вестник Кавказа

В Тбилиси проходит очередная акция протеста

Протесты в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В центре Тбилиси проходит очередная акция протеста. Информации о задержаниях пока не поступало.

Грузинская оппозиция вновь собралась в центре Тбилиси на очередной акции протеста, передают СМИ. 

Акция проходит перед зданием парламента страны. Согласно сообщениям СМИ, полиция попросила митингующих освободить проспект Руставели. Протестующие выполнили требования блюстителей порядка. 

О задержаниях и других инцидентах на акции информации пока не поступало. 

Напомним, что после беспорядков 4 октября в Тбилиси полиция задержала 62 человека, которым вменяются статьи о насилии в отношении полиции, а также попытке госпереворота, так как часть протестующих пыталась взять штурмом президентский дворец.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
3060 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.