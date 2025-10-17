В Тбилиси проходит очередная акция протеста

В центре Тбилиси проходит очередная акция протеста. Информации о задержаниях пока не поступало.

Грузинская оппозиция вновь собралась в центре Тбилиси на очередной акции протеста, передают СМИ.

Акция проходит перед зданием парламента страны. Согласно сообщениям СМИ, полиция попросила митингующих освободить проспект Руставели. Протестующие выполнили требования блюстителей порядка.

О задержаниях и других инцидентах на акции информации пока не поступало.

Напомним, что после беспорядков 4 октября в Тбилиси полиция задержала 62 человека, которым вменяются статьи о насилии в отношении полиции, а также попытке госпереворота, так как часть протестующих пыталась взять штурмом президентский дворец.