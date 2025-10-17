Вестник Кавказа

Проспект возле парламента перекрыли участники акции протеста в Тбилиси

Протесты в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Часть проспекта в центре Тбилиси оказалась перекрыта в результате протестной акции. Демонстранты собрались в центре города на фоне решения парламента Грузии ужесточить правила проведения митингов.

Участники протестной акции в Тбилиси вновь перекрыли часть проспекта Руставели у здания парламента Грузии.

Ранее сегодня парламент республики принял в третьем и окончательном чтении поправки в административный и уголовный кодекс, ужесточающие правила проведения митингов.

Напомним, на следующей неделе "Грузинская мечта" планирует подать в Конституционный суд иск о запрете оппозиционных партий. Партии, которые попадут в запретный список, не смогут участвовать в выборах, лишатся регистрации, а также не смогут сформировать партии-преемники.

4345 просмотров

