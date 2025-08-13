Вестник Кавказа

В Стамбуле задержали главу района Бейоглу

Вид на Галатскую башню
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Стамбуле очередная волна задержаний оппозиционных чиновников городской администрации.

Силовые структуры Турции провели ряд задержаний в Стамбуле в рамках расследования антикоррупционного дела. Правоохранители задержали 42 человека, в том числе мэра центрального района Бейоглу Инана Гюнея, передают СМИ Турции. 

Сообщается, что многие из задержанных связаны с Республиканско-народной партией (РНП), членом которой также является Гюней. 

Напомним, что расследование о коррупции в мэрии Стамбула стартовало этой весной, в рамках дела был арестован мэр мегаполиса Экрем Имамоглу. Оппозиция Турции связывает это дело с политической позицией Имамоглу.

