В Стамбуле задержали главу района Бейоглу

В Стамбуле очередная волна задержаний оппозиционных чиновников городской администрации.
Силовые структуры Турции провели ряд задержаний в Стамбуле в рамках расследования антикоррупционного дела. Правоохранители задержали 42 человека, в том числе мэра центрального района Бейоглу Инана Гюнея, передают СМИ Турции.
Сообщается, что многие из задержанных связаны с Республиканско-народной партией (РНП), членом которой также является Гюней.
Напомним, что расследование о коррупции в мэрии Стамбула стартовало этой весной, в рамках дела был арестован мэр мегаполиса Экрем Имамоглу. Оппозиция Турции связывает это дело с политической позицией Имамоглу.