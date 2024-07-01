Транзит судов через Босфор временно приостановила Турция

В четверг пролив Босфор был временно недоступен для движения судов. Причина – заглохший у турецкий берегов нефтяной танкер.

В Турции прервали на несколько часов движение судов через Босфорский пролив. Об этом информирует Генеральное управление береговой охраны страны.

Причиной остановки движения стал нефтяной танкер, заглохший у берегов района Кандилли. Он направлялся из Гибралтара в Румынию.

"У берегов района Кандилли у 249-метрового нефтяного танкера Tenacity Venture, следовавшего из Гибралтара в Румынию с 90 тысячами 730 тоннами нефти, упала скорость"

– Генеральное управление береговой охраны

Танкер благополучно отбуксировали к причалу Бююкдере.