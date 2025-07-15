Лесные пожары полностью остановили движение судов через Дарданеллы

Пролив Дарданеллы по-прежнему закрыт для судов из-за лесных пожаров, вспыхнувших ранее неподалеку от города Чанаккале. Огонь охватил леса и поля.

В Турции в связи с сильными лесными пожарами временно остановили движение судов через пролив Дарданеллы.

По данным BBC, в настоящее время корабли не могут следовать ни в одном из направлений.

Пожары вспыхнули ранее рядом с городом Чанаккале. Они охватили леса и поля. В результате этого местным властям пришлось эвакуировать часть жителей. Местный аэропорт закрыли для пассажирских рейсов.

Напомним, пролив Дарданеллы соединяет Эгейское море и Мраморное. Согласно официальной статистике, в прошлом году через пролив прошло около 46 тыс судов.