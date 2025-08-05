Транзит судов через Дарданеллы ограничили из-за лесных пожаров

Лесные пожары повлияли на движение морского транспорта по одной из важнейших водных артерий Европы. В борьбе с огнем задействована авиация.

Суда через пролив Дарданеллы в настоящий момент могут следовать только в одном направлении: власти Турции ограничили движение из-за лесных пожаров.

"Из-за лесного пожара транзит судов в Дарданеллах с севера на юг приостановлен"

– береговая охрана

Сообщается, что огонь охватил леса и поля возле поселения Сарыджаэли провинции Чанаккале. В тушении пожара задействована авиация, на земле к борьбе с огнем участвуют около 300 пожарных, передает РИА Новости.

Напомним, что в Турции продолжаются лесные пожары, которые начались в конце июля. Крупные пожары были ранее зафиксированы в провинциях Мерсин и Карабюк, погибли не менее 10 человек. В ряде регионов Анкара объявила эвакуацию населения.