Транзит судов через Дарданеллы ограничили из-за лесных пожаров

Лесные пожары повлияли на движение морского транспорта по одной из важнейших водных артерий Европы. В борьбе с огнем задействована авиация.

Суда через пролив Дарданеллы в настоящий момент могут следовать только в одном направлении: власти Турции ограничили движение из-за лесных пожаров. 

"Из-за лесного пожара транзит судов в Дарданеллах с севера на юг приостановлен"

– береговая охрана 

Сообщается, что огонь охватил леса и поля возле поселения Сарыджаэли провинции Чанаккале. В тушении пожара задействована авиация, на земле к борьбе с огнем участвуют около 300 пожарных, передает РИА Новости. 

Напомним, что в Турции продолжаются лесные пожары, которые начались в конце июля. Крупные пожары были ранее зафиксированы в провинциях Мерсин и Карабюк, погибли не менее 10 человек. В ряде регионов Анкара объявила эвакуацию населения.

