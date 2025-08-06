Турция осудила Израиль за расширение операции в Газе

МИД Турции осудил решение Израиля по расширению операции в Газе. Там добавили, что прочный мир на Ближнем Востоке возможен на основе верховенства международного права.

МИД Турции опубликовал заявление, в котором осудил решение Израиля расширить военную операцию в секторе Газа. В ведомстве заявили, что это наносит удар по миру и безопасности в регионе.

В министерстве заявили, что установление мира на Ближнем Востоке возможно только на основе верховенства международного права, примата дипломатии и защиты прав человека.

Анкара призвала Израиль немедленно прекратить свои военные планы, согласиться на прекращение боевых действий в секторе Газа и начать переговоры о решении палестинского вопроса.

МИД также потребовал от мирового сообщества "выполнять свои обязанности", а Совбез ООН – принять резолюции, которые позволят предотвратить действия израильского руководства.