Израиль возьмет под контроль сектор Газа

Израильское руководство одобрило предложение о разгроме ХАМАС. Он также принял большинством голосов пять принципов завершения конфликта.
Военно-политический кабинет Израиля одобрил предложение руководителя правительства страны о разгроме движения ХАМАС, сообщает офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
Отмечается, что армия Израиля подготовится к установлению контроля над городом Газа, одновременно обеспечивая гуманитарную помощь мирным жителям вне зон боевых действий.
Правительство также большинством голосов приняло пять принципов завершения конфликта. В данный список входят:
- Разоружение ХАМАС;
- Возврат заложников;
- Демилитаризация анклава;
- Контроль Израиля над безопасностью в секторе Газа;
- Наличие третьего альтернативного правительства.
В офисе Нетаньяху сказали, что большая часть министров считает, что альтернативный план, представленный кабинету, не обеспечит ни разгром ХАМАС, ни возвращение заложников.