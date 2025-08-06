Вестник Кавказа

Израиль возьмет под контроль сектор Газа

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Израильское руководство одобрило предложение о разгроме ХАМАС. Он также принял большинством голосов пять принципов завершения конфликта.

Военно-политический кабинет Израиля одобрил предложение руководителя правительства страны о разгроме движения ХАМАС, сообщает офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

Отмечается, что армия Израиля подготовится к установлению контроля над городом Газа, одновременно обеспечивая гуманитарную помощь мирным жителям вне зон боевых действий.

Правительство также большинством голосов приняло пять принципов завершения конфликта. В данный список входят:

  • Разоружение ХАМАС;
  • Возврат заложников;
  • Демилитаризация анклава;
  • Контроль Израиля над безопасностью в секторе Газа;
  • Наличие третьего альтернативного правительства.

В офисе Нетаньяху сказали, что большая часть министров считает, что альтернативный план, представленный кабинету, не обеспечит ни разгром ХАМАС, ни возвращение заложников.

