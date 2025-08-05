Вестник Кавказа

Нетаньяху опроверг планы Израиля по контролю над сектором Газа

Биньямин Нетаньяху
© Фото: Сайт президента России
Израиль не собирается удерживать и контролировать сектор Газа, контроль над анклавом будет передан арабским силам, заявил Нетаньяху.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что контроль над палестинским анклавом планируется передать арабским силам, в планы Израиля не входит контроль над Газой, передает телеканал Fox News.

"Мы не хотим управлять им (сектором Газа). Мы хотим передать его арабским силам, которые будут управлять им должным образом, не угрожая нам и обеспечивая жителям Газы хорошую жизнь"

– Нетаньяху

Израильские премьер добавил, что его страна хочет обеспечить себе "периметр безопасности", что невозможно сделать при существовании ХАМАС. При этом намерений удерживать сектор Газа у Израиля нет.

