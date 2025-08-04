Сектор Газа обойдется Израилю в 2% ВВП

The Wall Street Journal: полная оккупации Газы обойдется Израилю в $10 млрд ежегодно. Большая часть расходов связана с армией.

Газета The Wall Street Journal(WSJ) оценила экономические последствия для Израиля возможной полной оккупации сектора Газа.

Согласно подсчету профессора экономики Еврейского университета Эстебана Клора, который выступил собеседником издания, полная оккупация палестинского анклава будет стоить бюджету Израиля около 35 млрд шекелей ($10 млрд) каждый год, что равняется примерно 2% ВВП Израиля.

Как отметил Клор, наиболее значительная часть средств будет направлена на содержание воинского контингента, численность которого должна быть достаточной для контроля над населением с преимущественно враждебным отношением. Также Тель-Авиву придется поддерживать функционирование администрации и коммунальных служб.

Профессор подчеркнул, что Тель-Авив не располагает столь значительными свободными средствами. Израилю придется восстанавливать практически полностью разрушенный регион, что может еще более увеличить расходы израильской казны.

По словам Клора, Израиль не сможет рассчитывать и на налоговые поступления из самого анклава, так как экономика сектора Газа уничтожена.

Ранее Ynet сообщал, что израильские власти во главе с премьером Биньямином Нетаньяху готовятся принять решение о полной оккупации Газы.

Планы Израиля по Палестине

Востоковед, советник медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" выразил уверенность в том, что аннексия сектора Газа Израилем практически неизбежна, а вслед за ней пройдет и аннексия части Западного берега реки Иордан.

"Я считаю, что так или иначе начнется реализация плана аннексии Газы Израилем. Даже если ХАМАС будет полностью разоружен, Тель-Авив от этого плана не откажется. Нетаньяху будет стараться забрать сектор Газа по максимуму. Президент США Дональд Трамп в конечном итоге ведет к этому же, когда говорит о прекращении огня и каком бы то ни было мирном соглашении по Газе – какая-то часть сектора Газа попадет под непосредственный контроль Израиля, эти территории будут отчуждены, а палестинское население изгнано или депортировано за рубеж", - прежде всего сказал он.

"Причем сейчас это уже не просто позиция Биньямина Нетаньяху, а актуальная политика Израиля по данному направлению: привести Газу в "дефолтное" состояние с точки зрения палестино-израильского урегулирования, чтобы вопрос Газы не имел никакого отрицательного значения для Израиля. Даже без Нетаньяху израильское руководство будет работать над достижением этой цели. В дальнейшем будет переключено внимание на аннексию территорий на Западном берегу реки Иордан. Возможно, не всех, но какой-то части – точно", - продолжил Турал Керимов.

"На Западном берегу реки Иордан есть три зоны: зона А, зона В и зона С. Большая по своим размерам зона A контролируется полностью Израилем в военном и экономическом плане. Вторая по площади зона В контролируется в военном плане Израилем, а в плане администрирования – палестинской администрацией. Наименьшая по площади зона С полностью контролируется администрацией Палестины. Я думаю, что будут попытки Израиля максимально аннексировать зону А, где, в том числе, проживают более полумиллиона израильских незаконных поселенцев", - ожидает востоковед.

"Подобные действия будут иметь очень сильное влияние на перспективу признания государственности Палестины другими странами", - добавил Турал Керимов.