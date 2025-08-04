Израиль призвал мировое сообщество оказать давление на ХАМАС

Глава израильского МИД заявил о необходимости дополнительного давления на ХАМАС. Он подчеркнул, что это должно сделать мировое сообщество.

Международному сообществу необходимо оказать давление на радикальную группировку ХАМАС. Такое заявление в ходе своего выступления перед журналистами в штаб-квартире ООН сделал глава МИД Израиля Гидеон Саар.

Он также напомнил, что ХАМАС несет ответственность за события, произошедшие в Израиле 7 октября 2023 года и послужившие началом войны в секторе Газа.

"ХАМАС также несет ответственность за продолжение этой войны, по-прежнему отказываясь освободить заложников и сложить оружие. Международное давление должно быть направлено на ХАМАС, все остальное лишь продлевает эту войну [в секторе Газа]"

– израильский министр

Руководитель внешнеполитического ведомства также акцентировал внимание на том, что ряд стран оказывал давление на еврейское государство, а не на ХАМАС.

"Они щедро одаривали ХАМАС и стимулировали его продолжать эту войну, они напрямую сорвали сделку о заложниках и прекращении огня, эти страны продлили войну" – Гидеон Саар

Накануне газета The New York Times сообщила, что Израиль и США выдвинут ультиматум ХАМАС. Если группировка не выполнит ряд требований, израильская операция в секторе Газа будет расширена.