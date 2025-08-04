Израиль сохранит постоянное военное присутствие в Газе

Исраэль Кац заявил, что армия Израиля будет контролировать окраины сектора Газа на постоянной основе.
Глава израильского военного ведомства Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ сохранит постоянный контроль над некоторыми частями сектора Газа, передает The Times of Israel.
"Мы должны гарантировать безопасность израильских общин за счет поддержания постоянного присутствия ЦАХАЛ в периферийной зоне безопасности в стратегических точках в Газе, откуда можно предотвратить атаки на общины и контрабанду оружия в Газу"
– Исраэль Кац
Кац отметил, что главной задачей израильской армии является разгром ХАМАС, а также освобождение заложников.
Вчера издание Ynet сообщило, что власти еврейского государства рассматривают сценарий полной оккупации сектора Газа, несмотря на возможное противодействие решению со стороны армейского командования.