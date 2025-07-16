В Стамбуле произошло ДТП с автобусом

В Турции этим утром случилось ДТП с междугородним автобусом в Стамбуле. В результате погибли три человека, десятки пострадали.

Авария с участием автобуса произошла ранним утром в понедельник в Стамбуле.

"Следовавший из Токата в Текирдаг автобус с 35 пассажирами на борту в 06.15 врезался в ограждение на трассе TEM в стамбульском районе Санджактепе после того, как водитель не справился с управлением"

– сообщение властей региона

В ДТП с междугородним автобусом погибли три человека, в больницы с травмами доставлены около 20 человек.

Проводится расследование по факту случившегося.