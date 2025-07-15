Автобус с россиянами попал в ДТП в Турции

В Турции произошло ДТП с участием туристического автобуса, в котором находились российские туристы. ЧП произошло в провинции Анталья.
В Сиде в Турции случилось ДТП с автобусом с организованными российскими туристами, сообщает АТОР.
Авария произошла во вторник 22 июля в Сиде в Анталье, никто серьезно не пострадал.
"Автобус с туристами направлялся из аэропорта Антальи в Сиде и въехал в ограждение дороги. В салоне автобуса находились 33 туриста из России"
– сообщение АТОР
В Ассоциации уточнили, что у российских туристов, находившихся в автобусе, серьезных травм нет.