Вестник Кавказа

Автобус с россиянами попал в ДТП в Турции

Автобус с россиянами попал в ДТП в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Турции произошло ДТП с участием туристического автобуса, в котором находились российские туристы. ЧП произошло в провинции Анталья.

В Сиде в Турции случилось ДТП с автобусом с организованными российскими туристами, сообщает АТОР.

Авария произошла во вторник 22 июля в Сиде в Анталье, никто серьезно не пострадал.

"Автобус с туристами направлялся из аэропорта Антальи в Сиде и въехал в ограждение дороги. В салоне автобуса находились 33 туриста из России"

– сообщение АТОР

В Ассоциации уточнили, что у российских туристов, находившихся в автобусе, серьезных травм нет. 

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