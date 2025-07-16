Россия запросила у Турции полную информацию о новой бактерии

Роспотребнадзор запросил в Минздраве Турции более полную информацию относительно бактерий Vibrio, обнаруженных в воде у турецкого побережья, чтобы определить опасность эпидемий и выработать тактику лечения.

В связи с возросшим риском у туристов заразиться кишечной инфекцией, вызываемой бактерией Vibrio, обнаруженной в прибрежных водах на турецких курортах, Роспотребнадзор запросил Минздрав Турции о полном информировании о возбудителе, сообщает российское наззорное ведомство.

"Рад турецких СМИ сообщили об обнаружении на побережьях Мраморного, Эгейского и Средиземного морей бактерий рода Vibrio, которые могут вызывать острые кишечные инфекции: ведомство направило официальный запрос в Минздрав Турции в рамках действующего меморандума о сотрудничестве в области борьбы с инфекциями и охраны здоровья туристов"

- Роспотребнадзор

Наличие официальных данных о результатах расследования поможет ведомству дать оценку возможного ухудшения эпидемиологической ситуации, а также выработать верную тактику лечения пациентов с такими заболеваниями, - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Также дополнительная информация будет предоставлена турецкими медиками по международным медико-санитарным каналам ВОЗ, ситуацию контролирует российский Минздрав.

Напомним, ранее мы писали о том, что на морских курортах Турции туристы рискуют заразиться бактерией Vibrio, причем один ее вид может вызывать холеру, другой - некрозы, предупреждают врачи. ДНК разновидностей таких бактерий были обнаружены в ходе исследований на побережьях Мраморного, Эгейского и Средиземного морей. Так, Vibrio vulnificus при контакте с кожей могут вызывать смертельные тканевые инфекции и некротизирующий фасциит, Vibrio parahaemolyticus - лихорадку, боль в животе и расстройство пищеварения, а Vibrio cholerae - холеру. У людей со слабой иммунной системой эти инфекции могут распространяться в кровь и превращаться в сепсис.