В России появится стандарт "русская кухня" - Минпромторг

Минпромторг видит большой потенциал в развитии национальной русской кухни, планируется создать специальный стандарт, рассказал статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.
По словам представителя ведомства, по итогам 2025 года ожидается дальнейший рост оборота рынка общепита в России. Планируется развивать и популяризировать русскую кухню.
"Мы работаем над продвижением русской кухни, и в настоящее время идет процесс создания рабочей группы по ее популяризации. В рамках данной работы планируется разработать соответствующий стандарт"
– Роман Чекушов
Он отметил, что в настоящее время не существует официального подробного описания, что такое "русская кухня", это будет исправлено. Русская кухня - неотъемлемая часть культурного наследия россиян, подчеркнул Чекушов в беседе с ТАСС.
"Мы видим огромный потенциал в развитии русской кухни и общественного питания как важного сектора экономики"
– Роман Чекушов