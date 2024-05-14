Вестник Кавказа

В России появится стандарт "русская кухня" - Минпромторг

В России появится стандарт "русская кухня" - Минпромторг
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В рамках популяризации кухни России планируется создать новый стандарт "русская кухня", об этом рассказали в Минпромторге РФ.

Минпромторг видит большой потенциал в развитии национальной русской кухни, планируется создать специальный стандарт, рассказал статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.

По словам представителя ведомства, по итогам 2025 года ожидается дальнейший рост оборота рынка общепита в России. Планируется развивать и популяризировать русскую кухню.

"Мы работаем над продвижением русской кухни, и в настоящее время идет процесс создания рабочей группы по ее популяризации. В рамках данной работы планируется разработать соответствующий стандарт"

– Роман Чекушов

Он отметил, что в настоящее время не существует официального подробного описания, что такое "русская кухня", это будет исправлено. Русская кухня - неотъемлемая часть культурного наследия россиян, подчеркнул Чекушов в беседе с ТАСС.

"Мы видим огромный потенциал в развитии русской кухни и общественного питания как важного сектора экономики"

– Роман Чекушов

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