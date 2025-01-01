Вестник Кавказа

В Пятигорске открылся Всероссийский молодежный форум

Машук
© Фото: Мария Уткина/ “Вестник Кавказа“
На Ставрополье стартовал форум "Машук", который примет более 2 тыс человек со всей страны.

В Пятигорске дали старт Всероссийскому молодежному форуму "Машук". Мероприятие началось с приветствия российского президента Владимира Путина, которое было зачитано представителем президента в СКФО Евгением Ткачевым. 

"Дорогие друзья, приветствую вас на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Машук", посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества… Уверен, что нынешний форум пройдет в созидательном ключе, а ваши инициативы будут востребованы. Желаю вам всего самого доброго!"

– Владимир Путин 

Отметим, что мероприятие будет проходить до 23 августа. Форум охватит свыше 2 тыс участников, представляющих регионы РФ. 

В форуме примут участие молодые педагоги, а также активные участники молодежных организаций.

