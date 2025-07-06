Пятигорск примет участников форума "Машук" из десятка стран

В Ставропольском крае 9 августа зарубежные делегации присоединятся к Всероссийскому молодежному форуму "Машук". В этом году он соберет более 2 тысяч молодых специалистов.

Всероссийский молодежный форум "Машук" вновь станет площадкой для общения и обмена опытом молодых специалистов из разных регионов и стран, заявил министр молодежной политики Ставропольского края Вячеслав Коршун на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ".

Ожидаются гости из более 10 иностранных государств, включая страны СНГ и Южного Кавказа. Форум откроет свои площадки 9 августа на Комсомольской поляне у подножия горы Машук в Пятигорске. По словам Вячеслава Коршуна, организаторы рассчитывают, что в будущем к форуму присоединятся также и представители педагогического сообщества из стран дальнего зарубежья.

Программа форума рассчитана до 23 августа. Возрастная категория - от 14 до 35 лет, среди участников - молодые педагоги, правозащитники, наставники и участники федерального проекта "Первые-первым". Ожидается, что всего мероприятие соберет более 2 тысяч представителей из всех регионов РФ.

Центральной задачей форума являются развитие лидерских навыков, гражданской активности и профессиональный рост молодежи. Организаторами выступают Росмолодежь совместно с правительством Ставропольского края.