Осетинская молодежь проведет слет в "Машуке"

Центр знаний "Машук" в ставропольском Пятигорске в августе соберет у себя представителей молодежи Северной и Южной Осетии: в программу слета будут включены просветительские лекции, встречи и тренинги.

Пятигорский центр знаний "Машук" готовит большое мероприятие для передовой молодежи из Северной и Южной Осетии, которое пройдет здесь в августе: основная цель слета - привлечение молодых специалистов в родные регионы, сообщили в пресс-службе центра.

Особо остро в регионе сейчас стоит вопрос оттока молодежи – это серьезно сказывается на его социально-экономическом развитии, и нужно создать такие условия, чтобы активные, амбициозные и образованные молодые люди после окончания вузов могли реализовать свои идеи и чувствовать себя успешными у себя на родине, рассказал заместитель генерального директора Российского общества "Знание" Антон Сериков, передает ТАСС.

"Уверен, что только такие реальные меры поддержки, включающие профориентацию и создание социальных лифтов, помогут завоевать доверие молодых людей и повысят их мотивацию"

- Антон Сериков

В слете примут участие не только успешные предприниматели, деятели культуры, искусств, спортсмены и блогеры, но и администрации главы и правительства республики.

Участников форума ждут просветительские лекции и тренинги, проектная работа по ключевым направлениям развития республики, встречи с успешными предпринимателями из Осетии, деятелями культуры, спортсменами, блогерами, а также масса развлекательных мероприятий, рассказал глава Северной Осетии Сергей Меняйло.