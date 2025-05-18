Вестник Кавказа

В ООН приветствовали телефонный разговор Путина и Трампа

Эмблема ООН
© Фото: Динара Хаирова
Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал телефонный разговор, который провели сегодня президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп.

ООН позитивно оценивает телефонный разговор, проведенный сегодня российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, соответствующий комментарий дал официальный представитель генсекретаря организации Стефан Дюжаррик.

Прокомментировать событие его попросил на брифинге журналист ТАСС.

"Переговоры между президентом Трампом и президентом Путиным приветствуются"

– Дюжаррик

Напомним, по данным зарубежных СМИ, беседа глав государств стартовала примерно в 17.40 мск. По словам Путина, она продолжалась более двух часов. Российский лидер уточнил, что разговор получился "откровенным" и "содержательным", а также плодотворным. 

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