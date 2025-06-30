Вестник Кавказа

В ООН обеспокоены решением Ирана приостановить сотрудничества с МАГАТЭ

В ООН обеспокоены решением Ирана приостановить сотрудничества с МАГАТЭ
© Фото: Динара Хаирова
ООН обеспокоена новым законом Ирана о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ.

Официальный представитель генсека Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик заявил, что решение Тегерана приостановить сотрудничества с МАГАТЭ вызывает беспокойство. 

"Мы видели официальное решение, и оно, очевидно, вызывает беспокойство. Я полагаю, что генеральный секретарь (ООН Антониу Гутерриш) был крайне последователен в своих призывах к Ирану о сотрудничестве с МАГАТЭ"

– Стефан Дюжаррик

Пресс-секретарь генсека ООН заявил, что у него нет сведений относительно уведомления Ираном всемирной организации о решении. 

Напомним, сегодня в Иране вступил в силу закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. 

Согласно новому закону, инспекторы МАГАТЭ смогут посетить объекты иранской ядерной программы только на основании решения Высшего совета нацбезопасности ИРИ.

Решение властей Ирана вызвано военными операциями Израиля и США против ядерных объектов Исламской Республики. 

Ранее МИД России в лице главы ведомства Сергея Лаврова выступил за продолжение контактов Ирана с МАГАТЭ.

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