В ООН обеспокоены решением Ирана приостановить сотрудничества с МАГАТЭ

Официальный представитель генсека Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик заявил, что решение Тегерана приостановить сотрудничества с МАГАТЭ вызывает беспокойство.
"Мы видели официальное решение, и оно, очевидно, вызывает беспокойство. Я полагаю, что генеральный секретарь (ООН Антониу Гутерриш) был крайне последователен в своих призывах к Ирану о сотрудничестве с МАГАТЭ"
– Стефан Дюжаррик
Пресс-секретарь генсека ООН заявил, что у него нет сведений относительно уведомления Ираном всемирной организации о решении.
Напомним, сегодня в Иране вступил в силу закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ.
Согласно новому закону, инспекторы МАГАТЭ смогут посетить объекты иранской ядерной программы только на основании решения Высшего совета нацбезопасности ИРИ.
Решение властей Ирана вызвано военными операциями Израиля и США против ядерных объектов Исламской Республики.
Ранее МИД России в лице главы ведомства Сергея Лаврова выступил за продолжение контактов Ирана с МАГАТЭ.