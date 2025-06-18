Германия призвала Иран восстановить сотрудничество с МАГАТЭ

Иран должен восстановить сотрудничество с МАГАТЭ и дать ему возможность контролировать ядерную программу. С таким призывом выступили в МИД ФРГ.

Германия призвала Иран отозвать решение о приостановке сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил представитель МИД ФРГ Мартин Гизе.

"Сотрудничество Ирана с МАГАТЭ имеет важное значение для дипломатического решения"

- Мартин Гизе

Он подчеркнул, что приостановка сотрудничества была бы "ужасным сигналом", так как в таком случае иранская ядерная программа лишается международной верификации. Гизе считает, что Тегеран обязан предоставить МАГАТЭ возможность контролировать его атомные разработки.

Напомним, что сегодня президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ, после чего он считается вступившим в силу.

Ранее в Иране заявили, что решение разорвать сотрудничество с МАГАТЭ связано с политизированной позицией организации.