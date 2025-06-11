В ОАЭ и Иордании ждут вылета на родину российские паломники

Конфликт, разгоревшийся между Израилем и Ираном на Ближнем Востоке, рикошетом ударил и по российским паломникам, которые теперь не могут вылететь домой из-за отмены множества авиарейсов в аэропортах ОАЭ и Иордании.

Вооруженный конфликт, молнией вспыхнувший между Израилем и Ираном, неожиданно ударил по российским паломникам, совершавшим хадж по святым для каждого мусульманина местам в Мекку в Саудовской Аравии – многие из них не могут вылететь домой из аэропортов в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Иордании из-за введенных ограничений на полеты, сообщило генконсульство России в Дубае.

"Обострение ситуации на Ближнем Востоке затронуло и процесс возвращения российских паломников, совершавших хадж. Несколько групп паломников, чьи рейсы были запланированы с пересадками, в настоящее время находятся в транзитных точках, в том числе в Шардже (ОАЭ) и Аммане (Иордания)"

- генконсульство РФ в Дубае

Официальный туристический оператор Духовного управления мусульман (ДУМ) России совместно с российскими консульскими учреждениями организует их размещение в гостиницах, оказывая всестороннюю помощь, однако пока ситуация остается напряженной, передает ТАСС.

В общей сложности перебои в авиасообщении затронули около 10 тыс россиян только в ОАЭ – большая часть из них во взаимодействии с авиакомпаниями, туроператорами и российскими ведомствами все же вылетела на родину по альтернативным маршрутам, однако пока в стране остается около 3 тыс россиян, сообщили в генконсульстве.

В дипмиссии надеются, что ситуация решится уже завтра, когда свои полеты возобновит арабская авиакомпания Flydubai, решается вопрос с возобновлением полетов и в авиакомпании Air Arabia.

Напомним, ОАЭ - транзитный хаб, где многие путешественники делают пересадку на рейсы в другие страны, эти пассажиры также столкнулись с проблемами из-за закрытия неба в ряде стран ближневосточного региона.