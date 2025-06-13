Вестник Кавказа

Авиакомпании совершат свыше 30 полетов между РФ и ОАЭ на фоне конфликта Ирана и Израиля

Авиакомпании совершат свыше 30 полетов между РФ и ОАЭ на фоне конфликта Ирана и Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Росавиация сообщила, что несколько арабских и российских компаний совершат свыше 30 рейсов между городами РФ и ОАЭ на фоне эскалации конфликта Ирана и Израиля.

Арабские и российские авиакомпании выполнят свыше 30 полетов между Россией и ОАЭ 15 июня, рассказала Росавиация.

"Более 30 рейсов между Россией и ОАЭ (суммарно в обе стороны) выполнят сегодня российские и арабские авиакомпании"

– Росавиация

Отмечается, что для обеспечения безопасности полетов компании продолжают летать по измененным маршрутам из-за закрытия воздушного пространства Ирана на фоне эскалации конфликта с Израилем.

Напомним, что власти России настоятельно рекомендуют туристам на время отказаться от поездок в Иран и Израиль до нормализации обстановки.

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