Иран: Израиль перешел красную линию, атаковав ядерные объекты

В Иране заявили о том, что ударами по ядерным объектам Израиль перешел красную линию. В МИД ИРИ напомнили, что такие удары - серьезное нарушение международного права.

Атака ядерных объектов это переход красной линии, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Сионистский режим (Израиль - ред) пересек новую красную черту международного права, атаковав ядерные объекты. Это крайне серьезное нарушение международного права, которое запрещено при любых обстоятельствах"

– Аракчи

Министр заметил, что Израиль "не признает для себя никаких ограничений при нарушении международного права". Также оно нарушается в секторе Газа, Израилем в палестинском анклаве "попраны гуманитарное право, права человека и все международные стандарты".

Ранее в Иране сообщили, что остановят удары по Израилю, если тот также прекратит агрессию. Израиль заявил, что операция "Восстающий лев" будет продолжена.