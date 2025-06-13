Удары по Ирану будут продолжены – Израиль

В Израиле заявили, что продолжат наносить удары по Ирану. Военная операция "имеет важные цели" которых необходимо достичь".

Израиль не намерен прекращать удары по Ирану, об этом сообщил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в разговоре с коллегой из Германии Йоханном Вадефулем.

Глава израильского МИД сообщил, что удары по Ирану будут продолжаться. Также он обвинил иранскую сторону в нарушении международного права.

"В ходе беседы министр Саар подчеркнул, что операция Армии обороны Израиля в Иране будет продолжена и по-прежнему имеет важные цели, которых необходимо достичь"

– пресс-служба МИД Израиля

Операция Израиля "Восстающий лев" была начала 13 июня.