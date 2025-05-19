Тысячи российских туристов застряли в ОАЭ из-за конфликта Ирана и Израиля

Из ОАЭ вылететь не могут около 2 тыс российских путешественников, в Эмиратах находятся как пакетные туристы, так и те, кто самостоятельно планировал свой отдых.

Небо над Ираном закрыто в связи с обострением конфликта Ирана и Израиля, в связи с этим авиакомпании отменяют и задерживают рейсы между Россией и ОАЭ, туристы не могут улететь из Эмиратов.

"По данным АТОР, в настоящее время туроператоры "разгребают завал" с туристами в ОАЭ: на отмененные или задержанные рейсы не попадают как те туристы, у кого планово закончился отдых в самих Эмиратах, так и те, кто прилетел в ОАЭ на пути домой"

– АТОР

Ранее авиакомпания "Победа" отметила рейсы между РФ и ОАЭ так как они выполнялись над территорией Ирана, "Аэрофлот" принял решение летать в облет с посадкой на дозаправку в Самаре, Air Arabia отменила рейсы, отчасти отменены рейсы Flydubai, самолеты Emirates выполняют перевозку пассажиров в облет Ирана, также продолжают летать самолеты Etihad Airways.

Организованным туристам отели в ОАЭ продлевают проживание, тем, кто не смог отправиться на отдых из России операторы предлагают варианты замены.

"Туристам, у которых куплены турпакеты (с авиаперелетом) через туроператоров, нужно быть на связи с компанией, используя все доступные инструменты – гида, горячую линию, форму обратной связи на сайте и мобильное приложение"

– АТОР

При этом ОАЭ - транзитный хаб, где многие путешественники делают пересадку на рейсы в другие страны, эти пассажиры также столкнулись с проблемами из-за закрытия неба в ряде стран ближневосточного региона.