Вестник Кавказа

Воздушное пространство закрыли Иран и Ирак

Воздушное пространство закрыли Иран и Ирак
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иран и Ирак запретили любые полеты в своем воздушном пространстве из-за сегодняшней атаки Израиля. Ее жертвами стали начальник Генштаба ИРИ и командующий КСИР.

Иран после сегодняшних ударов Израиля закрыл свое воздушное пространство. Об этом сообщают информированные источники.

По данным телеканала Al Mayadeen, воздушное пространство Исламской Республики закрыто до дальнейшего уведомления.

На фоне израильской атаки также полностью остановлено движение в воздушном пространстве Ирака.

В ночь с четверга на пятницу ВВС Израиля атаковали Иран. В Минобороны еврейского государства назвали эти удары "превентивными". Согласно предварительной информации, в результате израильской атаки погибли начальник Генштаба ИРИ, командующий КСИР и два физика-ядерщика.

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