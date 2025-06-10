Вестник Кавказа

Чрезвычайное положение объявлено в Израиле

Израиль
© Фото: Александр Кузнецов/ “Вестник Кавказа“
Глава Минобороны Израиля объявил чрезвычайное положение в стране. Оно начало действовать после ударов, совершенных сегодня ночью израильскими ВВС по Ирану.

В Израиле после ударов по Ирану объявили режим чрезвычайного положения. Это сделал глава Минобороны страны Исраэль Кац.

Чрезвычайное положение начало действовать с 03:00 по местному времени (совпадает с московским). С этого времени на всей территории страны отменяются все образовательные мероприятия, приостанавливают работу почти все предприятия. Исключение составляют лишь те, которые работают в критически важных отраслях. Кроме того, вводится запрет на массовые собрания.

В свою очередь, в Минтранспорта Израиля объявили о закрытии воздушного пространства страны.

В ночь с четверга на пятницу ВВС Израиля атаковали Иран. В Минобороны еврейского государства назвали эту атаку "превентивным ударом". В ведомстве также предупредили население Израиля, что в ближайшее время возможна ответная атака со стороны Ирана.

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