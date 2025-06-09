Вестник Кавказа

Рейсы в Тель-Авив приостановлены на фоне ракетной угрозы

Тель-Авив
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Несколько крупных авиакомпаний переносят рейсы в Тель-Авив из-за ракетной угрозы со стороны хуситов.

Йеменские хуситы продолжают угрожать безопасности полетов над Израилем, поэтому ряд крупных авиакомпаний переносят выполнение рейсов на более поздний срок, сообщает Reuters. 

Авиакомпания Air Canada отложила выполнение рейсов до начала сентября, Air India рассматривает запуск рейсов 19 июня, LOT планирует возобновить полеты 15 июня. 

Также о паузе сообщили в British Airways (возобновление – 14 июня) и в Iberia Express, которая приостановила полеты до конца июня. Lufthansa будет снова летать в Израиль с 23 июня, а лоукостер Ryanair отменил полеты до конца июля.

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