Вестник Кавказа

Глава Палестины впервые публично осудил нападение ХАМАС на Израиль

Глава Палестины впервые публично осудил нападение ХАМАС на Израиль
The Times of Israel: Махмуд Аббас впервые публично осудил атаки ХАМАС израильских территорий, которые произошли в 2023 году.

Лидер Палестинской автономии (ПНА) Махмуд Аббас впервые публично осудил нападение ХАМАС на Израиль, которое произошло 7 октября 2023 года, передают израильские СМИ. 

"То, что ХАМАС сделал 7 октября, убив и взяв в заложники мирных жителей, неприемлемо и заслуживает осуждения, и ХАМАС должен немедленно освободить всех заложников и пленных"

– Махмуд Аббас 

Аббас обозначил позицию в письме президенту Франции Эммануэлю Макрону и наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммаду бин Салману. Лидеры этих стран будут присутствовать на конференции ООН по ситуации в Палестине. 

Как отмечает The Times of Israel, глава ПНА таким образом намерен склонить на сторону Палестины мировое сообщество. Это важно в контексте возможной передачи Палестине власти в Газе.

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