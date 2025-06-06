Израиль получал секретные данные о ядерной программе Ирана от МАГАТЭ – СМИ

МАГАТЭ тайно передавало Израилю секретную информацию о ядерной программе Ирана, пишут СМИ. По их данным, об этом говорится в секретных документах, доступ к которым получила Исламская Республика.

Разведывательные структуры МАГАТЭ получала по тайным каналам от МАГАТЭ конфиденциальные письма Ирана в адрес агентства, в которых содержалась "чувствительная информация". Об этом пишет иранская пресса.

По данным агентства Fars, данную информацию раздобыла Минразведки Ирана, получив доступ к секретному архиву израильских документов.

Представитель иранской разведки отметил, что эти документы четко показывают, что МАГАТЭ не соблюдает нейтралитет и обслуживает интересы Израиля.

В материале Fars также сказано, что в МАГАТЭ якобы передали еврейскому государства имена атомщиков из Ирана, которые в итоге были убиты в результате диверсий.

Подчеркивается, что МИД Исламской Республики ответит на эти действия МАГАТЭ дипломатическими методами.