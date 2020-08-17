Иран опубликует секретный архив документов Израиля

В Иране грозятся представить общественности секретный архив израильских документов. Они был получен иранской разведкой.

Иран в ближайшее время намерен раскрыть секретный архив израильских документов. Такое заявление сделал 8 июня глава Минразведки Исламской Республики Эсмаил Хатиб.

"Передача этой сокровищницы заняла много времени и потребовала соблюдения особых мер безопасности. Разумеется, способы передачи останутся в секрете, однако сами документы должны быть обнародованы в ближайшее время"

– Эсмаил Хатиб

Министр поведал, что архив состоит из тысяч отдельных документов, которые сумела раздобыть агентура Корпуса стражей исламской революции.

Ранее иранские СМИ сообщили о получении иранскими спецслужбами архива секретных документов, касающихся ядерной программы еврейского государства. В документах также содержится конфиденциальная информация об оборонительных возможностях страны и ее отношениях с Соединенными Штатами и Европой.

Напомним, в мае стало известно, что у президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху возникли разногласия по вопросу возможного нападения на Иран. Комментируя данную информацию, американский посол в Израиле заявил, что что между странами действительно могут возникать разногласия, однако не стоит опасаться разрыва связей.

Позднее израильская пресса сообщила, что на фоне этих разногласий в Белом доме и Совете нацбезопасности США лишился своих постов ряд произраильских чиновников.