Ряд произраильских чиновников уволен из Белого дома – СМИ

Несколько человек с произраильской позицией покинули Белый дом. В ближайшее время к ним может присоединиться еще ряд сторонников Израиля, работающих в администрации.

В Белом доме и Совете нацбезопасности США уволили несколько произраильских чиновников на фоне разногласий, возникших между американским президентом и премьер-министром Израиля. Об этом пишет израильский новостной портал Ynet.

В частности, своих постов лишились руководитель отдела Ирана и Израиля в Совете нацбезопасности Мерав Серен и Эрик Трегер, возглавлявший отдел Ближнего Востока и Северной Африки.

В свое время их на эти должности назначил экс-советник по нацбезопасности Майк Уолц который также считается сторонником Израиля. Не так давно его самого уволил Дональд Трамп.

Ожидается, что в скором времени своей должности лишится Морган Оргатус, заместитель Стивена Уиткоффа и ответственное лицо в администрации по Ливану.

Напомним, ранее сообщалось, что у Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху возникли разногласия относительно возможного нападения на Иран.