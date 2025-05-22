В Нальчике построят отель за 640 млн рублей

В столице Кабардино-Балкарии построят отель премиального уровня на средства инвесторов.
В Нальчике появится пятизвездочный отель за 640 млн рублей. Для строительства объекта предоставят площадку около 2 га, сообщили власти КБР.
Объект туристической инфраструктуры в столице Кабардино-Балкарии построят на средства инвестора. Отель должны открыть к 2028 году.
Отмечаются и социально-экономические последствия строительства. Объект даст городу около 50 рабочих мест, казна региона получит более 30 млн рублей налоговых поступлений.