В Нальчике построят отель за 640 млн рублей

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В столице Кабардино-Балкарии построят отель премиального уровня на средства инвесторов.

В Нальчике появится пятизвездочный отель за 640 млн рублей. Для строительства объекта предоставят площадку около 2 га, сообщили власти КБР. 

Объект туристической инфраструктуры в столице Кабардино-Балкарии построят на средства инвестора. Отель должны открыть к 2028 году. 

Отмечаются и социально-экономические последствия строительства. Объект даст городу около 50 рабочих мест, казна региона получит более 30 млн рублей налоговых поступлений.

